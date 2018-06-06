Сборная Ирана первой прилетела в Россию на ЧМ-2018

Команда Ирана сыграет с командой Испании в Казани 20 июня.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Сборная Исламской Республики Иран первой из числа команд-участниц чемпионата мира по футболу-2018 прибыла в Россию. Самолет иранской сборной приземлился в московском аэропорту Внуково 5 июня, в 20:26. В Казани сборная Ирана сыграет с командой Испании 20 июня на стадионе «Казань-Арена».

«Для иранского футбола оказаться в России — мечта, ставшая явью. Для этого нам потребовались годы напряженной работы и самопожертвования, что только усиливает наши чувства радости и гордости от присутствия на российской земле», — заявил журналистам главный тренер сборной Карлус Кейруш.

Национальная сборная Республики Иран предвкушает соперничество с лучшими командами планеты и счастлива быть частью той фантастической семьи, которую соберет этот праздник, отметил Кейруш.

Он пообещал также сделать все, чтобы как можно дольше не расставаться с этой сказкой и внести свой вклад в то, чтобы мундиаль стал лучшим в истории.

Главный тренер от лица команды поприветствовал остальных участников чемпионата мира и их болельщиков, в особенности российский народ, а также пожелал всем великолепного чемпионата мира.

На время турнира сборная Ирана расположится на тренировочной базе «Локомотив» в Баковке (Московская область), а свой первый матч проведет 15 июня на стадионе «Санкт-Петербург» против Марокко.