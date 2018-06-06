В Польше сообщили о «следах взрывчатых веществ» на обломках Ту-154М

Самолет Ту-154 с Президентом Польши Лехом Качиньским на борту разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленска.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). На обломках самолета Ту-154М, который разбился в 2010 году под Смоленском, были найдены следы взрывчатого вещества, заявила польская комиссия по расследованию авиакатастрофы. Об этом сообщает RT со ссылкой на PAP.

«Многие части самолета Ту-154М, а также тело одной жертвы, осмотренной специальными устройствами, показали наличие взрывчатых веществ», — говорится в сообщении.

Самолет Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленска. Все 96 человек, которые находились на борту, в том числе Президент Польши Лех Качиньски, погибли.

В августе прошлого года СК России заявил, что никаких признаков воздействия на самолет взрывчатых веществ не обнаружено.