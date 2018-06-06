Глава ДНР пригрозил ВС Украины системой «Чебурашка»

В случае агрессии против флота Украины будет использована версия системы залпового огня, которая предназначена для стрельб на море.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики используют реактивную систему залпового огня «Чебурашка», если украинские силовики нападут с моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ДНР Александра Захарченко.

Если Вооруженные силы Украины объявили учения в наших прибрежных водах, то оставляю за собой право открыть учебные стрельбы по водным целям, заявил Захарченко.

По его словам, против флота Украины в случае агрессии будет использована версия системы залпового огня, которая предназначена для стрельб на море.