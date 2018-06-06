Симоньян об «уроках русского» от Порошенко: Умилил до слез

Рекомендуем
(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Главный редактор RT Маргарита Симоньян поинтересовалась у Президента Украины Петра Порошенко о его образовании и знании русского языка.
Так она отреагировала на слова Порошенко, который отметил, что, назвав Президента РФ «вождем», она была в курсе, что это слово идентично по значению слову «фюрер». Об этом Симоньян написала в своем микроблоге в Twitter.
«Президент Украины учит меня русскому языку. Умилил до слез», — говорится в сообщении в социальной сети.
Симоньян заметила, что она закончила лингвистическую гимназию с золотой медалью, журфак с красным дипломом и заняла 6-е место на Всероссийской олимпиаде школьников по русскому языку и литературе в 1997 году.
«А у вас?» — обратилась она к Порошенко.
Ранее украинский лидер в интервью испанской газете El Pais заявил, что Симоньян, назвав Путина «вождем», наверняка знала о том, что это слово в русском языке также означает «фюрер».
Следующая новость
На улице Мазита Гафури «Лада» 14-й модели протаранила груза-пассажирскую «Ладу Ларгус».
Акция «Сладкий Рамазан» пройдет в Казани 8 июня.
После просмотра картины татарстанская делегация ответила на вопросы зрителей.
Ремонт пострадавших зданий начнется только по завершении следственных действий.
Авария произошла сегодня днем недалеко от Самосыровского кладбища.
Сабантуи состоятся в 58 регионах России и 30 зарубежных странах.
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
Олег Антонов скончался в понедельник, 4 июня, на 83-м году жизни.
В основном здании торгового центра, которое на затронул огонь, проходит встреча предпринимателей с властями.
Социолог Дмитрий Рогозин, вдохновитель форума «Профессия – полевой интервьюер», 10 июня устроит встречу, посвященную методам проведения интервью.
В Лядском саду сегодня можно научиться танцевать мазурку и полонез, почитать любимые книги Толстого, услышать стихи Пушкина.
Премьер-министр Татарстана открыл третью конференцию «Цифровая индустрия промышленной России» в Иннополисе.
На базе Университета Иннополис будут работать четыре лаборатории, которые займутся разработкой роботов.
ДТП произошло сегодня утром возле села Елгабаш в Муслюмовском районе республики.
В Минэкономики РТ подвели итоги развития муниципальных образований за январь-апрель 2018 года.
На заседании Казгордумы между мэром Казани и депутатом Алексеем Серовым развернулся спор из-за «Грязнушки» рядом с Ленинской дамбой.
Монумент поэту-антифашисту установлен в его именном сквере в 1984 году.
В новый состав совета директоров публичного акционерного общества вошли десять человек.
06 июняПредсказуемый провал или триумф в духе 2008-го: чего ждать от сборной России на домашнем чемпионате мира?
06 июняЛегкие деньги: как Фонд социального страхования находит мошенников, пытающихся «заработать» на государстве