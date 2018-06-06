Симоньян об «уроках русского» от Порошенко: Умилил до слез

Президент Украины заявил, что главред RT, назвав Путина «вождем», была в курсе, что это слово идентично по значению слову «фюрер».

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Главный редактор RT Маргарита Симоньян поинтересовалась у Президента Украины Петра Порошенко о его образовании и знании русского языка.

Так она отреагировала на слова Порошенко, который отметил, что, назвав Президента РФ «вождем», она была в курсе, что это слово идентично по значению слову «фюрер». Об этом Симоньян написала в своем микроблоге в Twitter.

«Президент Украины учит меня русскому языку. Умилил до слез», — говорится в сообщении в социальной сети.

Симоньян заметила, что она закончила лингвистическую гимназию с золотой медалью, журфак с красным дипломом и заняла 6-е место на Всероссийской олимпиаде школьников по русскому языку и литературе в 1997 году.

«А у вас?» — обратилась она к Порошенко.

Ранее украинский лидер в интервью испанской газете El Pais заявил, что Симоньян, назвав Путина «вождем», наверняка знала о том, что это слово в русском языке также означает «фюрер».