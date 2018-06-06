ОАГ приняла резолюцию по лишению Венесуэлы членства в альянсе

Резолюцию поддержали 19 голосов «за».

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Генеральная ассамблея стран Организации американских государств (ОАГ) приняла резолюцию по ситуации в Венесуэле, согласно которой может быть приостановлено членство государства в ОАГ. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу организации.

19 голосов «за» поддержали резолюцию, говорится в сообщении.

7 мая вице-президент США Майк Пенс призвал ОАГ лишить Венесуэлу членства в альянсе.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что проходящая в Вашингтоне генеральная ассамблея ОАГ является последней, в которой участвовала его страна.