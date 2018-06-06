«Связной» откажется от бренда «Евросеть» в течение года

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Объединенная компания «Связной» и «Евросеть» начнет использовать единый бренд «Связной». Отказ от бренда «Евросеть» будет произведен в течение года, передает РБК.
Компания не стала объяснять причину такого шага. По информации близкого к ней собеседника издания, такое условие поставил «ВымпелКом» при продаже своей доли в «Евросети». Однако представитель последнего не стал как-либо комментировать это сообщение.
Владевший 100 процентами акций «Евросети» после приобретения доли «ВымпелКома» «МегаФон» и группа «Связной» объявили об объединении розничных сетей 28 апреля этого года. Сделка была закрыта в конце мая.
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