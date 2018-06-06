МИД Грузии направил ООН ноту о разрыве дипотношений с Сирией

Тбилиси обвинил Дамаск в поддержке российской агрессии и этнических чисток.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Министерство иностранных дел Грузии официально проинформировало ООН о разрыве дипломатических отношений с Сирией. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление грузинского МИД.

В сообщении отмечается, что это решение является ответом на признание властями САР независимости Абхазии и Южной Осетии. Тбилиси обвинил Дамаск в поддержке агрессии РФ и этнических чисток на территории частично признанных республик.

Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии 29 мая. Тогда же Грузия сообщила о начале разрыва дипотношений с этой ближневосточной страной.

Ранее из стран – членов ООН признали Абхазию и Южную Осетию суверенными государствами Венесуэла, Науру и Никарагуа (также на время это сделали Вануату и Тувалу). Грузия отреагировала аналогично с нынешним случаем, разорвав отношения с ними.