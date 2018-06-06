МИД Грузии направил ООН ноту о разрыве дипотношений с Сирией

Рекомендуем
(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Министерство иностранных дел Грузии официально проинформировало ООН о разрыве дипломатических отношений с Сирией. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление грузинского МИД.
В сообщении отмечается, что это решение является ответом на признание властями САР независимости Абхазии и Южной Осетии. Тбилиси обвинил Дамаск в поддержке агрессии РФ и этнических чисток на территории частично признанных республик.
Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии 29 мая. Тогда же Грузия сообщила о начале разрыва дипотношений с этой ближневосточной страной.
Ранее из стран – членов ООН признали Абхазию и Южную Осетию суверенными государствами Венесуэла, Науру и Никарагуа (также на время это сделали Вануату и Тувалу). Грузия отреагировала аналогично с нынешним случаем, разорвав отношения с ними.
Следующая новость
Первый день фестиваля открылся мастер-классом по сангине.
В конкурсе приняли участие семь семей.
Желающим обратиться надо будет позвонить по телефону: 8 (843) 299-15-80.
22-летнего водителя «Лады», жителя Пестречинского района, доставили в травмоцентр в Казань.
В КРК «Пирамида» состоялся гала-концерт Академии популярной музыки с участием популярных артистов.
Среди спасенных с пожара в высотке четверо взрослых и трое детей.
Знаки, ограничивающие скорость до 70 км/ч, были установлены после того, как эксперты проанализировали аварийность на тридцати участках дорог.
Минсельхозпрод РТ готов помочь новым комплексам с закупкой роботов и доильных залов.
В рамках мероприятия агрызские школьники показали свадебные обряды русской, удмуртской и татарской семей.
05 июняДиректор Казанского филиала Университета юстиции: У нас грандиозные планы — мы намерены принять 500 абитуриентов