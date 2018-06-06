В Чернобыльской зоне огонь охватил 12 гектаров леса

Пожар не повлиял на радиационный фон в Киеве и Киевской области.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Накануне утром в Чернобыльской зоне отчуждения начался лесной пожар, сообщает издание «Левый берег».

Сначала запылала сухая трава, затем огонь перекинулся на деревья и кустарники. Сначала пожар охватил 10 га леса, затем его площадь увеличилась до 12 га.

По информации пресс-службы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, для тушения пожара спасатели применили авиацию: два самолета Ан-32П и вертолет Ми-8, которые несколько раз произвели сброс воды.

К вечеру площадь пожара удалось уменьшить до 6 га, рассказал на брифинге председатель Госслужбы Украины по ЧС Николай Чечеткин.

Чиновник также заверил, что радиационный фон в Киеве и Киевской области соответствует природному. Ранее источник издания «Зеркало недели» сообщил, что в самой зоне отчуждения радиационный фон поднялся, но не вышел за пределы нормы.

По словам Чечеткина, на месте возникновения пожара были найдены факелы. Сейчас правоохранители выясняют, связаны ли они с возгоранием.

Пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в последние годы случаются каждое лето или весну, замечает «Интерфакс».