В Чернобыльской зоне огонь охватил 12 гектаров леса

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(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Накануне утром в Чернобыльской зоне отчуждения начался лесной пожар, сообщает издание «Левый берег».
Сначала запылала сухая трава, затем огонь перекинулся на деревья и кустарники. Сначала пожар охватил 10 га леса, затем его площадь увеличилась до 12 га.
По информации пресс-службы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, для тушения пожара спасатели применили авиацию: два самолета Ан-32П и вертолет Ми-8, которые несколько раз произвели сброс воды.
К вечеру площадь пожара удалось уменьшить до 6 га, рассказал на брифинге председатель Госслужбы Украины по ЧС Николай Чечеткин.
Чиновник также заверил, что радиационный фон в Киеве и Киевской области соответствует природному. Ранее источник издания «Зеркало недели» сообщил, что в самой зоне отчуждения радиационный фон поднялся, но не вышел за пределы нормы.
По словам Чечеткина, на месте возникновения пожара были найдены факелы. Сейчас правоохранители выясняют, связаны ли они с возгоранием.
Пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в последние годы случаются каждое лето или весну, замечает «Интерфакс».
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