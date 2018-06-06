Ученые установили, что у сердитых рыбок гуппи чернеют глаза

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(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Исследователи из Университета Эксетера в Великобритании и ученые из Тринидада и Тобаго установили, что рыбки гуппи могут выражать свое агрессивное настроение при помощи смены цвета глаз, пишет N+1 со ссылкой на издание Current Biology.
Глаза у гуппи – средство коммуникации, уверены ученые. Если серебристые глаза становятся черными, значит, рыбка сердится. Физиологический механизм явления до конца не понятен.
Цвет глаз гуппи меняется менее чем за три секунды в том случае, если рыба готова защищать найденную ей добычу, отметили биологи.
Смена окраски глаз характерна как для самцов, так и для самок.
Результаты исследования также показали, что агрессия никогда не направлена на рыб большего размера и почти всегда характерна для защиты добычи от маленьких рыб.
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