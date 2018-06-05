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Фото: Пресс-служба Главы Альметьевского муниципального района РТ
(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). В Альметьевске стартовал уличный литературный фестиваль «Бяки Буки», сообщает благотворительный фонд «Счастливые истории».
Первый день фестиваля открылся мастер-классом по сангине. Художница из Санкт-Петербурга показала детям новую технику рисования. Ученики художественных школ Нефтеграда и финалисты конкурса на лучшую иллюстрацию учились изображать животных и пейзаж мелками на крафт-бумаге. Кроме альметьевцев в мастер-классе приняли участие ребята из Украины, Алтайского края, Башкортостана.
Параллельно около Альметьевского драмтеатра прошли представления со сказочными персонажами – Котом Ученым и Лисой Алисой. Альметьевские писатели Екатерина Аничкина, Резеда и Лилия Фархетдиновы продекламировали свои произведения и подарили самым активным участникам книги. После представления гостям фестиваля был представлен спектакль «Шурале-шоу».
Уличный фестиваль «Бяки Буки» проводится в Альметьевске с 2014 года. На мероприятие съезжаются лучшие специалисты из разных городов России, чтобы поделиться с детьми и подростками уникальным опытом.
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