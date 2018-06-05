Первый день фестиваля открылся мастер-классом по сангине.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). В Альметьевске стартовал уличный литературный фестиваль «Бяки Буки», сообщает благотворительный фонд «Счастливые истории».





Первый день фестиваля открылся мастер-классом по сангине. Художница из Санкт-Петербурга показала детям новую технику рисования. Ученики художественных школ Нефтеграда и финалисты конкурса на лучшую иллюстрацию учились изображать животных и пейзаж мелками на крафт-бумаге. Кроме альметьевцев в мастер-классе приняли участие ребята из Украины, Алтайского края, Башкортостана.





Параллельно около Альметьевского драмтеатра прошли представления со сказочными персонажами – Котом Ученым и Лисой Алисой. Альметьевские писатели Екатерина Аничкина, Резеда и Лилия Фархетдиновы продекламировали свои произведения и подарили самым активным участникам книги. После представления гостям фестиваля был представлен спектакль «Шурале-шоу».





Уличный фестиваль «Бяки Буки» проводится в Альметьевске с 2014 года. На мероприятие съезжаются лучшие специалисты из разных городов России, чтобы поделиться с детьми и подростками уникальным опытом.