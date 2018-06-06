При строительстве водопровода в Риме нашли гробницу древнего атлета

Рядом с останками четырех человек нашли бронзовые стригили, которыми античные атлеты соскребали с себя пот и грязь после упражнений.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). В Риме случайно обнаружили захоронение, датированное IV веком до н. э., сообщает «Российская газета» со ссылкой на The New York Times.

Древнее семейное захоронение обнаружили при строительстве водопровода, когда землеройная машина проделала дыру в одной из стен. В итоге археологи узнали, что внутри находились останки троих мужчин старше 35 лет и одной женщины.

В захоронении нашли не только человеческие останки, но и керамику, а также бронзовую монету с изображением головы богини Минервы.

Своим прозвищем захоронение обязано бронзовым стригилям. С помощью этих инструментов античные атлеты соскребали с себя пот и грязь после упражнений. При этом археологи считают, что мужчины были слишком стары, чтобы использовать эти скребки по назначению.