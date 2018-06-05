В Менделеевске выбрали владельцев самых оригинальных колясок

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Фото: mendeleevskyi.ru
(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). В Менделеевске состоялся традиционный семейный конкурс «Парад колясок», в котором приняли участие семь семей, сообщается на сайте Менделеевского района РТ.
Родители показали свои творческие способности. Одна из колясок была украшена воздушными шарами, которые символизировали Змея Горыныча, другая напоминала балдахин для принцессы. Еще одно средство движения напоминало рыбалку, а сидевший в ней с удочками малыш – рыбака.
После дефиле колясок жюри выбрало победителей. Главные призы получили семьи Килиных, Ефремовых, Филатовых и Тихоновых.
Конкурс организовали отдел ЗАГС совместно с отделом культуры.
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В конкурсе приняли участие семь семей.
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