В Елабуге появится детский музейный центр

Центр разместится в старинном особняке, где пока начались реставрационные работы.

(Елабуга, 6 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). У маленьких жителей Елабуги появится свой музейный центр, который разместится в старинном доме в исторической части города. Подробно о новом проекте рассказала генеральный директор Елабужского музея-заповедника Гульзада Руденко.

Детский музейный центр расположится в здании по адресу: ул. Спасская, д. 11, где стартовали строительно-реставрационные работы. Это трехэтажное здание 1850 года постройки, которое является объектом культурного наследия республиканского значения. Типичный «доходный» дом уездного города, самый крупный в исторической жилой застройке Елабуги того времени, принадлежал «московскому» купцу Евстафию Емельянову. В разные годы здесь находились классы женской гимназии и библиотечный техникум.

Здание с 2009 года пустовало и пришло в ветхое состояние. Здесь предстоит большой объем строительных работ: замена полов, потолков, окон и крыши. Также необходимо обновить фасад, системы отопления и канализации. К слову, во время расчистки строители обнаружили несколько уникальных предметов старины. Например, будет отреставрирована старинная печь.

По словам генерального директора Елабужского музея-заповедника Гульзады Руденко, строительные работы будут вестись поэтапно и продолжатся до 2020 года. Именно ближе к этому времени здесь и планируется открыть Детский музейный центр. «Это будет уникальный центр, где будут созданы условия для творчества детей, например, планируем, что они будут создавать мультфильмы, смогут виртуально посещать музеи мира. На первом этаже хотим создать мир сказок, по которому смогут прогуливаться малыши с родителями, все это будет в интерактивной форме, в загадках. Целый этаж будет посвящен музейным IT-технологиям, будем создавать ребятам такие условия, чтобы они могли сами воссоздавать какие-то музейные предметы, артефакты», – поделилась Руденко.

Кроме того, в центре планируется создать планетарий и специальные классы, где будут проходить музейные уроки. Ремонтные работы финансируются из республиканского бюджета.