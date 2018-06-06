В ИА «Татар-информ» расскажут о деятельности Управления ЗАГС РТ в период проведения ЧМ-2018

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Сегодня, 6 июня, в 15.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция о деятельности Управления ЗАГС Республики Татарстан в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

В мероприятии примет участие начальник Управления записи актов гражданского состояния Кабинета Министров Республики Татарстан Альбина Шавалеева.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru

