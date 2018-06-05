Культурная программа ЧМ-2018: Театр имени Галиаскара Камала

В рамках мундиаля в театре покажут 11 спектаклей.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). В рамках культурной программы чемпионата мира по футболу в Татарском государственном академическом театре имени Г. Камала пройдет 11 спектаклей.

14 июня состоится спектакль «Жанкисәккәем» («Свет моих очей») Т. Миннулина. Начало в 19.00.

15 июня зрителям представят спектакль «Гөргөри кияүләре» («Зятья Гэргэри») Т. Миннулина. Начало в 18.00.

17 июня покажут спектакль «Тормышмы бу?..» («И это жизнь?..») Г. Исхаки. Начало в 18.00.

21 июня зрители увидят спектакль «Мәхәббәт FM» («Мэхэббэт FM») И. Зайниева. Начало в 19.00.

22 июня пройдет спектакль «Ут күршеләр» («Дачный сезон») С. Юзеева. Начало в 19.00.

23 июня состоится спектакль «Сөясеңме, сөймисеңме...» («Любишь, не любишь...») Ф. Булякова. Начало в 18.00.

28 июня пройдет спектакль «Әтәч менгән читәнгә» («Взлетел петух на плетень») А. Гилязова. Начало в 19.00.

29 июня зрители увидят спектакль «Диләфрүз-remake» («Диляфруз — remake») Т. Миннулина. Начало в 19.00.

4 июля в театре покажут спектакль «Килә ява, килә ява...» («Вызывали?») З. Хакима. Начало в 19.00.

5 июля состоится спектакль «Бармы ришвәттән дәва?..» («Чудо-таблетка») З. Хакима. Начало в 19.00.

6 июля зрителям представят спектакль «Зәңгәр шәл» («Голубая шаль») К. Тинчурина. Начало в 19.00.