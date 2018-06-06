По 70 адресам Елабуги будут работать дорожники

На ремонт и строительство дорог выделено 149 миллионов рублей.

(Елабуга, 6 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Дорожные работы этим летом пройдут по 70 адресам Елабуги. Это около 30 км дорожного полотна. Ремонт дорог будет вестись сразу по нескольким программам. На деловом вторнике руководство исполкома города отчиталось о ходе дорожно-строительных работ.

Всего на ремонт дорожно-уличной сети выделено 149 млн. рублей. 95 млн рублей из этой суммы направят на замену асфальтобетонного покрытия и ремонт существующих дорог протяженностью более 16 км. Щебенкой планируются засыпать 7,2 км дорог, на эти цели выделят 30 млн рублей.

Кроме того, из муниципального дорожного фонда направят 24 млн рублей на строительство тротуара по улице Московская протяженностью 4,4 км, а также установку 44 искусственных неровностей и обустройство четырех пешеходных переходов рядом с образовательными учреждениями.

Ежегодно на дорожное строительство в Елабуге выделяется около 150 млн рублей. Начиная с 2010 года отремонтировано более 120 км дорог, а также построено 30 км нового дорожного полотна и 15 км тротуаров.