Главное
С пожара в бывшем общежитии в Набережных Челнах спасли семь человек

Татар-информ

6 июня 2018, 05:10

Общество

По 70 адресам Елабуги будут работать дорожники

Рекомендуем


На ремонт и строительство дорог выделено 149 миллионов рублей.

(Елабуга, 6 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Дорожные работы этим летом пройдут по 70 адресам Елабуги. Это около 30 км дорожного полотна. Ремонт дорог будет вестись сразу по нескольким программам. На деловом вторнике руководство исполкома города отчиталось о ходе дорожно-строительных работ.

Всего на ремонт дорожно-уличной сети выделено 149 млн. рублей. 95 млн рублей из этой суммы направят на замену асфальтобетонного покрытия и ремонт существующих дорог протяженностью более 16 км. Щебенкой планируются засыпать 7,2 км дорог, на эти цели выделят 30 млн рублей.

Кроме того, из муниципального дорожного фонда направят 24 млн рублей на строительство тротуара по улице Московская протяженностью 4,4 км, а также установку 44 искусственных неровностей и обустройство четырех пешеходных переходов рядом с образовательными учреждениями.

Ежегодно на дорожное строительство в Елабуге выделяется около 150 млн рублей. Начиная с 2010 года отремонтировано более 120 км дорог, а также построено 30 км нового дорожного полотна и 15 км тротуаров.

 

Следующая новость

В Менделеевске выбрали владельцев самых оригинальных колясок

Новости дня
05:10
По 70 адресам Елабуги будут работать дорожники
04:26
В Альметьевске стартовал уличный литературный фестиваль «Бяки Буки»

Первый день фестиваля открылся мастер-классом по сангине.

03:24
При строительстве водопровода в Риме нашли гробницу древнего атлета
02:03
В Менделеевске выбрали владельцев самых оригинальных колясок

В конкурсе приняли участие семь семей.

01:16
Ученые установили, что у сердитых рыбок гуппи чернеют глаза
00:34
«Связной» откажется от бренда «Евросеть» в течение года
00:21
МИД Грузии направил ООН ноту о разрыве дипотношений с Сирией
00:04
В Чернобыльской зоне огонь охватил 12 гектаров леса
5.06 23:47
Новак заявил о возможной поддержке «Газпрома» из-за ареста активов
5.06 23:32
В Елабуге объявили имена победителей конкурса буктрейлеров по произведениям Толстого
5.06 23:31
Исполком Казани откроет горячую линию для пострадавших от пожара арендаторов ТЦ «Порт»

Желающим обратиться надо будет позвонить по телефону: 8 (843) 299-15-80.

5.06 23:20
Школьники Нурлата отработали навыки армейской жизни в лагере «Заречный»
5.06 23:13
После столкновения двух легковушек и фуры в Татарстане одного из водителей зажало в разбитом авто

22-летнего водителя «Лады», жителя Пестречинского района, доставили в травмоцентр в Казань.

5.06 23:06
Серебренников удостоился балетного «Оскара» за спектакль «Нуреев»
5.06 22:52
Игорь Крутой в Казани впервые исполнил гимн фестиваля «Добрая волна»

В КРК «Пирамида» состоялся гала-концерт Академии популярной музыки с участием популярных артистов.

5.06 22:49
С пожара в бывшем общежитии в Набережных Челнах спасли семь человек

Среди спасенных с пожара в высотке четверо взрослых и трое детей.

5.06 22:42
Скончавшаяся дизайнер Кейт Спейд оставила предсмертную записку
5.06 22:40
Иностранные болельщики начнут въезжать в Россию по FAN-ID
5.06 22:33
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов мира
5.06 22:31
Ограничивающие скорость знаки убрали с 28 дорог в Татарстане

Знаки, ограничивающие скорость до 70 км/ч, были установлены после того, как эксперты проанализировали аварийность на тридцати участках дорог.

5.06 22:28
Американские ученые создали вакцину от 30 процентов штаммов ВИЧ
5.06 22:16
В Татарстане заявлено 12 проектов по созданию молочных комплексов

Минсельхозпрод РТ готов помочь новым комплексам с закупкой роботов и доильных залов.

5.06 22:05
Украинские СМИ опубликовали список вероятных жертв после покушения на Бабченко
5.06 21:52
Агрызские школьники показали свадебные обряды на курсе «Семьеведение»

В рамках мероприятия агрызские школьники показали свадебные обряды русской, удмуртской и татарской семей.

5.06 21:41
Вышел официальный трейлер анимационной ленты «Ральф против Интернета»
События

05 июняДиректор Казанского филиала Университета юстиции: У нас грандиозные планы — мы намерены принять 500 абитуриентов

05 июняЧемпион и обладатель Кубка Словении: что за игрока подписал казанский «Рубин»?

05 июняФанатский Армагеддон: будет ли Казань свидетелем войны ультрас во время матчей ЧМ по футболу

05 июняРейтинг российских стадионов к ЧМ-2018: от самого красивого до самого нелепого

05 июняКомпания «Этажи»: выгодная продажа квартиры по программе «Все включено»

04 июняДочери Хании Фархи: «Как последнюю память храним цветок, сорванный мамой в саду»

04 июняПрезидент Российской экологической академии Владимир Грачев об обращении с отходами, экологическом аудите и значении мусоросжигательных заводов