Таткнигоиздат изучил специфику спроса на татарскую литературу

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Фото: архив/Михаил Захаров
(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Татарское книжное издательство изучило специфику спроса на татарскую литературу среди посетителей своих фирменных книжных магазинов. Популярностью пользуются детская, историческая и художественная литература, двуязычные словари, книги о татарской кухне, произведения татарских классиков и ряд иных изданий, сообщает пресс-служба Таткнигоиздата.
Неудивителен устойчивый спрос на произведения Габдуллы Тукая, Мусы Джалиля и Хади Такташа. Посетителей магазинов Таткнигоиздата также интересуют такие книги, как «Белые цветы» Абдурахмана Абсалямова, «Горькая ягода» Хисама Камалова, «Муть» Махмута Галяу, «Нищенка» Гаяза Исхаки, «Человек уходит – песня остается» Мухаммета Магдеева.
Помимо них, любители чтения приобретают «Знаю только сама...» и «Послушай, я расскажу» Набиры Гиматдиновой, «Ожерелье из драгоценных камней» Тансултан Гариповой, «Соловей озера Таллыкуль» Айгуль Муллагалиевой и «Белый голубь, сизый голубь» Кара Карима (Х. Каримова).
В число востребованных детских книг входят «Татарские народные сказки. Победитель дивов», «Шурале» и «Су анасы» и другие произведения Тукая, «В нашем лесу» Ленара Шаеха.
Из исторической и научно-популярной литературы пользуются спросом «История татарского народа» Раиля Фахрутдинова, «Нурсолтан» Ольги Ивановой, «Стили и формы татарской архитектуры Казани 1920-х – начала 1960-х гг.» Нияза Халитова и Наили Альменовой-Халит, недавняя работа Булата Рахимзянова «Московская Русь и татарские ханства в XVI-XVI вв.», «Татарский мир» Адлера Тимергалина, «Магия узора» Нурзии Сергеевой и, разумеется, «Секреты татарской кухни».
Популярны и учебные издания, в том числе – «Иллюстрированный русско-татарский словарь» и «Татарский язык для начинающих».
За пределами республики, на книжных выставках, большой интерес вызывают книги о истории татарского народа, посвященные Татарстану альбомы и художественная литература, в том числе и молодых авторов. Издания Таткнигоиздата ежегодно становятся победителями международных и российских литературных конкурсов.
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