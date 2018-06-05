Новак заявил о возможной поддержке «Газпрома» из-за ареста активов

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(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Власти России могут поддержать ПАО «Газпром» в связи с арестом активов компании по требованию НАК «Нафтогаз Украины» в странах Европы. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак, передает РИА Новости.
При этом Новак подчеркнул, что помощь может быть оказана только после «юридической проработки» ситуации, когда эксперты уже дадут свои рекомендации.
При этом глава Минэнерго добавил, что действия украинской стороны не способствуют положительному разрешению ситуации с поставками газа на Украину и транзитом его через территорию этой страны, передает «Интерфакс».
Стокгольмский арбитраж 28 февраля частично удовлетворил иск «Нафтогаза» к «Газпрому». С учетом долга украинской компании перед российской последнюю обязали выплатить 2,56 млрд долларов. «Газпром» не согласился с вердиктом и подал апелляционную жалобу.
Несмотря на это, судебные приставы начали арестовывать активы российской корпорации в Швейцарии и в Нидерландах.
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