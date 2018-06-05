Исполком Казани откроет горячую линию для пострадавших от пожара арендаторов ТЦ «Порт»

Желающим обратиться надо будет позвонить по телефону: 8 (843) 299-15-80.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Исполком Казани откроет горячую линию для предпринимателей, чье имущество пострадало при пожаре в ТЦ «Порт». Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Горячая линия будет работать завтра, 6 июня, с 9 часов утра. Желающим обратиться надо будет позвонить по телефону: 8 (843) 299-15-80.

Также с 9 часов утра завтрашнего дня в третьем корпусе ТЦ «Порт» (Оренбургский тракт, дом 160, корпус 3-й, подъезд 6-й) начнет работать пункт сбора информации. И здесь, и по горячей линии пострадавшие арендаторы смогут оставить сведения о себе.

В 14 же часов в третьем корпусе торгового центра состоится встреча, где будут обсуждаться возможные меры поддержки.