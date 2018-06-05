Серебренников удостоился балетного «Оскара» за спектакль «Нуреев»

В спектакле «Нуреев» Серебренников выступил в роли режиссера, сценографа и автора либретто.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Режиссер Кирилл Серебренников получил престижную награду Benois de la Danse-2018 за лучшую сценографию в спектакле «Нуреев», передает РИА Новости.

Эта премия известна в мире как «балетный Оскар». В спектакле «Нуреев» Серебренников выступил в роли режиссера, сценографа и автора либретто.

Премьера постановки состоялась в Большом театре в нынешнем сезоне и имела большой успех. Спрос на билеты был столь велик, что в кассе их можно было купить только по паспорту. Награду за «Нуреева» получил и хореограф спектакля Юрий Посохов.



Приз Benois de la Danse вручается с 1991 года в Москве.

Сам автор постановки находится под домашним арестом по делу о хищении средств руководством «Седьмой студии». В театральном сообществе предъявленные ему обвинения считают необоснованными.



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