После столкновения двух легковушек и фуры в Татарстане одного из водителей зажало в разбитом авто

Фото: ГУ МЧС по РТ
(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). После столкновения двух легковушек и грузовика в Татарстане одного из водителей зажало в разбитом авто, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Около половины восьмого вечера на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о ДТП на 16-м километре трассы Казань – Шемордан.
Как выяснилось, возле Кощаково столкнулись «Шевроле», фура «Вольво» и «Лада» 14-й модели.
На место аварии выехали пожарные ПСЧ №126, инспекторы ДПС и медики. В результате столкновения водителя «Лады» зажало в искореженном авто.
Пожарные при помощи специального гидравлического инструмента вскрыли разбитое авто и помогли пострадавшему водителю выбраться из него, после чего отключили аккумуляторы поврежденных авто, чтобы те не загорелись.
22-летнего водителя «Лады», жителя Пестречинского района, доставили в травмоцентр в Казань.
Следующая новость
Первый день фестиваля открылся мастер-классом по сангине.
В конкурсе приняли участие семь семей.
Желающим обратиться надо будет позвонить по телефону: 8 (843) 299-15-80.
22-летнего водителя «Лады», жителя Пестречинского района, доставили в травмоцентр в Казань.
В КРК «Пирамида» состоялся гала-концерт Академии популярной музыки с участием популярных артистов.
Среди спасенных с пожара в высотке четверо взрослых и трое детей.
Знаки, ограничивающие скорость до 70 км/ч, были установлены после того, как эксперты проанализировали аварийность на тридцати участках дорог.
Минсельхозпрод РТ готов помочь новым комплексам с закупкой роботов и доильных залов.
В рамках мероприятия агрызские школьники показали свадебные обряды русской, удмуртской и татарской семей.
05 июняДиректор Казанского филиала Университета юстиции: У нас грандиозные планы — мы намерены принять 500 абитуриентов