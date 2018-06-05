После столкновения двух легковушек и фуры в Татарстане одного из водителей зажало в разбитом авто

22-летнего водителя «Лады», жителя Пестречинского района, доставили в травмоцентр в Казань.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). После столкновения двух легковушек и грузовика в Татарстане одного из водителей зажало в разбитом авто, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Около половины восьмого вечера на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о ДТП на 16-м километре трассы Казань – Шемордан.

Как выяснилось, возле Кощаково столкнулись «Шевроле», фура «Вольво» и «Лада» 14-й модели.

На место аварии выехали пожарные ПСЧ №126, инспекторы ДПС и медики. В результате столкновения водителя «Лады» зажало в искореженном авто.

Пожарные при помощи специального гидравлического инструмента вскрыли разбитое авто и помогли пострадавшему водителю выбраться из него, после чего отключили аккумуляторы поврежденных авто, чтобы те не загорелись.

22-летнего водителя «Лады», жителя Пестречинского района, доставили в травмоцентр в Казань.