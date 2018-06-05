Среди спасенных с пожара в высотке четверо взрослых и трое детей.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). С пожара в бывшем общежитии в Набережных Челнах спасли семь человек, рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее агентство сообщало, что в высотке №10 в 23-м комплексе, которая раньше была общежитием, случился пожар.

Информация о пожаре на единый номер вызова экстренных служб 112 поступила в 13.28. Как выяснили на месте пожарные, горели мебель и вещи в одной из комнат на шестом этаже.

При помощи спасательных масок пожарные вывели из задымленных коридоров здания четверых взрослых и троих детей. С верхних этажей были эвакуированы еще 17 человек. Никто не пострадал.

В 14.15 огонь был потушен. Предварительная причина пожара – замыкание в электропроводке холодильника.