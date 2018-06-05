Скончавшаяся дизайнер Кейт Спейд оставила предсмертную записку

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). На 56-м году жизни скончалась дизайнер Кейт Спейд. Тело кутюрье было обнаружено в 3.20 ночи по московскому времени в ее квартире в Нью-Йорке, передает РИА Новости.
Основной версией смерти женщины следствие считает самоубийство. Спейд оставила предсмертную записку, однако ее содержание не разглашается. Сейчас делом занимаются полицейские.
Спейд была сооснователем модного бренда Kate Spade New York. Сначала кутюрье создавала сумки, а затем запустила свою линию одежды и аксессуаров. Два года назад она создала новый бренд Frances Valentine, назвав его в честь дочери.
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