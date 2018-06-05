Возглавил рейтинг боксер Флойд Мэйвезер, заработавший за год 285 миллионов долларов.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Возглавил его боксер Флойд Мэйвезер, получивший в прошлом году 275 млн долларов за поединок с представителем смешанных единоборств Конором Макгрегором, передает РБК.

В общей же сложности Мэйвезер заработал 285 млн долларов. Проигравший ему Макгрегор получил за поединок 85 млн долларов и с 99 млн стал четвертым в перечне.

Вторым, третьим и пятым стали футболисты Лионель Месси, Криштиану Роналду и Неймар, получившие 111 млн, 108 млн и 90 млн долларов соответственно.

Хотя среди ста отобранных изданием спортсменов оказались 40 американских бейсболистов, представитель Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс занял лишь шестую позицию с 85,5 млн долларов.

Среди теннисистов лучший результат показал Роджер Федерер (77 млн долларов, седьмое место), среди баскетболистов – Стивен Карри (76,9 млн, восьмое), среди гонщиков «Формулы-1» – Льюис Хэмилтон (51 млн, 12-е).

В прошлом году в топе самых высокооплачиваемых спортсменов единственной женщиной оказалась теннисистка Серена Уильямс. Однако на этот раз ее доходы упали из-за вызванного рождением дочери перерыва в карьере.

Ни один представитель России не попал в топ-100. Из спортсменов других постсоветских стран в него вошел только боксер Геннадий Головкин из Казахстана, заработавший 25 млн долларов.