Ограничивающие скорость знаки убрали с 28 дорог в Татарстане

Знаки, ограничивающие скорость до 70 км/ч, были установлены после того, как эксперты проанализировали аварийность на тридцати участках дорог.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Ограничивающие скорость знаки убрали с 28 дорога в Татарстане, сообщили ИА «Татар-информ» в Госавтоинспекции Татарстана.

Знаки, ограничивающие скорость до 70 км/ч, были установлены после того, как эксперты проанализировали аварийность на тридцати участках республиканских дорог.

Такое решение было принято Министерством транспорта и дорожного хозяйства РТ и республиканской Гоасвтоинспекцией.

В настоящее время знаки, ограничивающие скорость до 70 км/ч остались на двух участках: на 33-м километре трассы Казань – Малмыж и на 50-м километре дороги Казань – Шемордан.

Там с момента введения ограничения в ДТП один человек погиб, шестеро получили травмы.