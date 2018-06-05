Ограничивающие скорость знаки убрали с 28 дорог в Татарстане

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(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Ограничивающие скорость знаки убрали с 28 дорога в Татарстане, сообщили ИА «Татар-информ» в Госавтоинспекции Татарстана.
Знаки, ограничивающие скорость до 70 км/ч, были установлены после того, как эксперты проанализировали аварийность на тридцати участках республиканских дорог.
Такое решение было принято Министерством транспорта и дорожного хозяйства РТ и республиканской Гоасвтоинспекцией.
В настоящее время знаки, ограничивающие скорость до 70 км/ч остались на двух участках: на 33-м километре трассы Казань – Малмыж и на 50-м километре дороги Казань – Шемордан.
Там с момента введения ограничения в ДТП один человек погиб, шестеро получили травмы.
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