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Татар-информ

5 июня 2018, 22:52

ОбществоКультура

Игорь Крутой в Казани впервые исполнил гимн фестиваля «Добрая волна»

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Фото: Михаил Захаров


В КРК «Пирамида» состоялся гала-концерт Академии популярной музыки с участием популярных артистов.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). В казанском КРК «Пирамида» прошел отчетный концерт воспитанников Академии популярной музыки Игоря Крутого в Поволжье. Сам маэстро впервые представил казанцам гимн фестиваля «Добрая волна».

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Открыла концерт заслуженная артистка России Мария Семенова, которая вместе с юными студентами академии исполнила песню «Твое время пришло». Именно эта композиция задала тон всему вечеру. Ребята с азартом исполняли песни на музыку Игоря Крутого и других современных композиторов. Костюмы для выступления артистам шили в Казани. На самых маленьких – младшем хоре «Новая волна» – были футболки с надписью «Крутой львенок», а ребята, обеспечивающие порядок в зале, носили футболки с надписью «Крутая команда», что позволило создать единое настроение на мероприятии. Кто-то из участников концерта действительно может стать звездой российского или даже мирового уровня. В любом случае радости и творчества в жизни каждого ребенка уже сейчас заметно прибавилось.

Перед тем, как сесть за рояль, чтобы впервые исполнить гимн, маэстро отметил, что такие фестивали, как «Добрая волна», очень нужны как отдельным людям, так и стране в целом. «На западе дети с ограниченными возможностями давно живут жизнью обычных людей, наравне с другими учатся в вузах. У нас эта тенденция только началась. Казань – место, в котором наша академия вызвала наибольший интерес, я чувствую доверие и поддержку родителей талантливых детей. Я благодарен судьбе за особые отношения с Казанью. Мы дружим», – сказал Игорь Крутой.

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Он добавил, что, когда писал гимн фестиваля, поставил перед собой задачу объединить этой песней всех участников, их мам и пап. «В песне должна быть атмосфера, которую не передашь ни нотами, ни словами. Когда она есть, песню хочется петь», – сказал маэстро и коснулся клавиш. «Знаете ли вы, что растут цветы лишь у самых добрых, искренних людей, а цветы похожи на детей», – зазвучали первые строки гимна, который исполнил сводный хор академии.

«Благодаря академии мы увидим таланты детей без ограничений. Волны доброй Казани разойдутся по всей стране. Пусть наши дети растут здоровыми, талантливыми и всегда побеждают в жизни», – сказал в приветственном слове мэр Казани Ильсур Метшин.

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Концерт получился на самом деле звездным. Вместе с воспитанниками Академии популярной музыки на сцену поднялись уже состоявшиеся музыканты: группы «Мураками», «Прогульщики» и «Большой куш», певцы Эльмира Калимуллина, Андрей Руденко, Карина Зиганшина и Альбина Казыханова.

Все средства, вырученные от продажи билетов на концерт, будут перечислены в Фонд имени Анжелы Вавиловой.

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