Украинские СМИ опубликовали список вероятных жертв после покушения на Бабченко

В документе перечислены не только переехавшие на Украину российские журналисты, но и украинские журналисты, писатели и блогеры.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Список из 47 человек, которые должны были стать следующими жертвами после покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко, опубликовало украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины.

В списке на двух листах, фотографии которых приводит издание, присутствуют не только переехавшие на Украину российские журналисты, такие как Айдер Муждабаев или Иван Яковина, но и украинские журналисты – Екатерина Сергацкова, Виталий Портников, Соня Кошкина, Осман Пашаев и другие.

Фигурируют в нем также писатели (например, Юрий Андрухович и Юрий Винничук), блогеры и воевавший на стороне Украины в Донбассе бывший офицер ФСБ России Илья Богданов.

Фигуранты перечня по-разному оценили его достоверность. Журналисты Евгений Киселев и Матвей Ганапольский ранее уже были предупреждены СБУ о возможных покушениях на их жизнь. Блогер же Александр Володарский, известный в Сети как shiitman, рассказал, что спецслужбы с ним не связывались, и счел публикацию фейком.

Сам список якобы был получен подозреваемым в организации покушения на Бабченко бизнесменом Борисом Германов от его российского знакомого Вячеслава Пивоварника. Сразу же после этого предприниматель будто бы передал документ в контрразведку.