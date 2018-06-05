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Татар-информ

5 июня 2018, 22:16

Экономика и финансыСельское хозяйство

В Татарстане заявлено 12 проектов по созданию молочных комплексов

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Фото: архив tatar-inform


Минсельхозпрод РТ готов помочь новым комплексам с закупкой роботов и доильных залов.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане заявлено 12 проектов по созданию молочных комплексов. В этом году планируется ввести в эксплуатацию примерно шесть из них. Об этом сегодня на брифинге в Кабмине РТ сообщил глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов.

Вице-премьер уточнил, что строительство комплексов запланировано в Алексеевском («Хузангаево»), Лениногорском («Спартак»), Бугульминском («Эко-Нива»), Балтасинском («Кызыл Юл» и «Смаиль») и Апастовском («Ак Барс холдинг»), а также Атнинском и Актанышском (по два) районах. Комплексы будут рассчитаны на содержание от 600 до 1,1 тыс. коров.

«В этом году, чтобы облегчить реализацию новых проектов, мы порядка 200 млн рублей готовы будем направить на удешевление роботов и доильных залов для молочных комплексов, которые [находятся] в процессе строительства», – подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия РТ.

По его словам, стоимость молочного робота составляет 15 млн рублей. «40 процентов его стоимости – за счет бюджета», – заметил Ахметов.

«Здесь нет человеческого фактора. Это станок, система добровольного доения. Коровы содержатся в боксах. Как только у них появится желание выдоиться, они подходят к роботу, тем более что он имеет кормушку с комбикормом. Лазер сам находит вымя. Робот подмывает, выдаивает молоко массажером, вазелином смазывает и отпускает корову. Вначале коров сопровождают, а через пару дней они сами начинают выстраиваться в очередь», – рассказал спикер.

Один робот способен обслужить от 60 до 80 коров в сутки в зависимости от их продуктивности, отметил он.

«Роботокомплекс был закуплен для хозяйства Рахимова в Апастовском районе. Они провалили проект, кредитную нагрузку не смогли выдержать. Оборудование стоит там законсервированное. Сейчас в Сабинском районе 12 роботов работает», – заявил Ахметов.

Вице-премьер также подтвердил, что работы могут заменить доярок. «Они в четыре утра должны вставать, а кому хочется? – заключил он. – Наша задача – дояркам найти другую форму занятости».

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