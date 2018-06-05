Президент Австрии смог найти «общий язык» с Путиным

Ван дер Беллен – внук российского политика, после Октябрьской революции эмигрировавшего в Эстонию.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). После переговоров с Президентом РФ Владимиром Путиным в Вене Президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил, что ему удалось найти «общий язык» с российским лидером. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Политик заметил, что хорошие отношения с Россией являются для него делом не только политическим, но и личным, так как его родители говорили друг с другом на русском языке и он вырос на русской литературе (Александр Ван дер Беллен – внук происходившего из обрусевшего голландского рода российского политического деятеля Александра Фон дер Беллена, после Октябрьской революции перебравшегося в Эстонию – прим. Т-и).

Владимир Путин же после встречи с австрийским коллегой обратил внимание на то, что благодаря сотрудничеству сначала с СССР, а затем с Россией Австрия стала общеевропейским энергетическим хабом.