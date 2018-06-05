Марат Ахметов: Парк сельхозтехники ежегодно нужно обновлять на 10 млрд рублей

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(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Парк сельскохозяйственной техники в Татарстане ежегодно необходимо обновлять примерно на 10 млрд рублей. В прошлом году обновление произошло только на 6,5 млрд рублей. Об этом сегодня на брифинге в Кабмине РТ заявил глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов.
По словам вице-премьера, парк сельхозтехники в республике несколько «омолодился» по сравнению с 2010 – 2012 годами.
«Даже программа софинансирования закупки сельхозтехники – 40 на 60 – в этом году пока не объявлена. А у нас таких ресурсов нет, пришлось направить значительную часть средств на поддержку молочных хозяйств. У нас с “Татнефтью” есть договоренность, они готовы поддержать свое предприятие в Лениногорске, которое занимается выпуском сельхозмашин, обеспечивая их заказами, при этом 30 процентов стоимости они готовы субсидировать», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ.
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