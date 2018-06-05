Рафис Бурганов открыл профильную смену в лагере «Костер» для 250 юных техников

Участниками смены стали победители и призеры республиканских конкурсных мероприятий технической направленности.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов принял участие в открытии профильной смены «Юный техник» в республиканском оздоровительно-образовательном центре «Костер» Высокогорского района. В профсмене принимают участие 250 человек, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.

Среди участников смены – победители и призеры республиканских конкурсных мероприятий технической направленности в возрасте от 9 до 17 лет.

В течение 18 дней дети будут участвовать в технических мастер-классах по авиа-, авто-, ракето-, судомоделированию, медиатворчеству, робототехнике, направлениям JuniorSkills.

Кроме того, для ребят предусмотрены флешмобы, КВН, танцевальные баттлы, театральные представления. Также состоятся спортивно-оздоровительные мероприятия. В частности, соревнования по баскетболу, волейболу, фестиваль ГТО.

Министерство образования и науки РТ координирует отдых 105 тыс. 41 ребенка.