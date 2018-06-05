Марат Ахметов: Сельхозпредприятия Татарстана готовы к заготовке кормов

Начало массовой уборки многолетних трав из-за прохладной погоды в мае перенесли на несколько дней.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сельхозпредприятия Татарстана готовы к заготовке кормов. В ряде районов республики уже приступили к первому укосу многолетних трав. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов.

Заготовка кормов ведется в Аксубаевском, Алькеевском, Высокогорском, Дрожжановском, Кукморском и Нурлатском районах. Всего многолетние травы скошены на площади 1,2 тыс. га.

«Период с 5 до 15 июня – пик самого высокого содержания белка и каротина в многолетних травах первого укоса. Мы должны постараться качественно заложить корма, чтобы зимой у нас меньше было расходов на покупку добавок. На 500 тыс. га мы должны эту работу провести. Проведена приемка кормозаготовительной техники, исключая отдельные небольшие проблемы, республика к этой работе готова. Из-за прохладной погоды в мае на три – пять дней перенесли начало массовой уборки многолетних трав», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ.

«По продуктивной влаге обеспеченность хорошая. Зимние осадки в большей степени ушли в почву, а их сохранению поспособствовала прохладная весна. Сейчас погода, хотя и ветреная, не так сильно изымает влагу из продуктивного слоя почвы. Хотя не хватало тепла, всходы обеспечены дружные, – отметил вице-премьер. – Вторая половина июня по прогнозам ожидается сухой и жаркой – дневная температура до 30 градусов и более. Нам за это время нужно провести ряд профилактических мероприятий по уходу за посевами».