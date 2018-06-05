В Татарстане в прошлом году 19 тыс. га подсолнечника оставили на полях

Прошедший год оказался не слишком благоприятным для высокомаржинальных культур.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в прошлом году 19 тыс. га подсолнечника было оставлено на полях. Этой культурой была занята площадь 120 тыс. га. В текущем году – на 7 тыс. га больше. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов.

Вице-премьер напомнил, что из-за нескольких прошедших засушливых лет в Татарстане стали делать ставку на высокомаржинальные культуры.

«Они очень востребованы, у них экономика неплохая, если при этом успеваешь очень рано засеять, и эти культуры – подсолнечник и кукуруза на зерно – успевают созревать. Прошлый год в большей степени оказался неблагоприятный – холодное лето, есть и субъективные причины. Мы, к сожалению, 19 тыс. га подсолнечника оставили на полях. Кто-то попытался весной его обмолачивать. Есть те, кто 5, 7, 8 центнеров маслосемян собрал, но там уже экономики нет. И вопрос: будет ли устраивать качество семян маслопереработчиков? Хотя не жаловались», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Несмотря на то, что на полях остаются неубранными подсолнечник или кукуруза, республика все равно должна активизировать работу по высаживанию высокомаржинальных культур, считает Ахметов.

«Не имея особой надежды, что закупочные цены на зерно будут очень привлекательны, мы обязаны диверсифицировать земледелие в сторону высокомаржинальных культур», – пояснил он.