Аграриям РТ на земледельческие работы выделено 140 тыс. т льготного дизтоплива

«ТАИФ» и «Татнефть» предоставят по 70 тыс. т дизтоплива по цене за кг на 10 рублей ниже рыночной.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). На сезонные земледельческие работы сельхозпроизводителям Татарстана выделено 140 тыс. т дизельного топлива. Оно будет отпускаться по льготной цене – 41 рубль за кг, что на 10 рублей дешевле рыночной стоимости. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов.

«Посевная кампания и дальнейший период по формированию урожая, включая уборку, обеспечен льготным дизельным топливом. Для этого года особенно важно. Это серьезная поддержка. Разница в цене уже достигает до 10 рублей за кг. Такие непонятные бешеные цены. Даже с завода отпускают дизтопливо по цене 52 – 54 рубля за кг», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ.

По его словам, есть договоренность с компаниями «ТАИФ» и «Татнефть», которые предоставят по 70 тыс. т дизтоплива по льготной цене. «На 140 тыс. т договоренность с двумя компаниями. Этот объем топлива распределен по месяцам с учетом сезонности работ. Сельхозпроизводителям этот лимит доводится согласно обрабатываемым площадям. Топливо отпускается только по предоплате», – отметил вице-премьер.

«Большого желания у этих нефтяных компаний так льготно отпускать топливо нет. Это делается по просьбе Президента республики. Это – косвенная поддержка. По прошлым годам объем этой поддержки доходил до 800 млн рублей. В этом году значительно превышает. Конечно, этим компаниям приходится отдавать топливо по льготной цене за счет собственных прибылей. Это как символ уважения к труду земледельцев и хлебу», – добавил он.

Марат Ахметов заметил, что весь агропромышленный комплекс Татарстана потребляет около 200 тыс. т топлива.