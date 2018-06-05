Путин: В отношениях России и Европы нет кризиса доверия

Президент России провел пресс-конференцию по итогам переговоров с австрийским коллегой.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). В отношениях России и Европы нет кризиса доверия, заявил Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с австрийским лидером Александером ван дер Белленом.

«Хочу вас разочаровать, я так не думаю, я не думаю, что у нас есть какая-то проблема с достоверностью. Это проблема тех, кто хотел бы, чтобы так выглядела ситуация с Россией», — сказал глава российского государства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что, по словам Президента, Австрия поддерживает «Северный поток — 2».