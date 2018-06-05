Путин: В отношениях России и Европы нет кризиса доверия

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(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). В отношениях России и Европы нет кризиса доверия, заявил Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с австрийским лидером Александером ван дер Белленом.
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