Агрызские школьники показали свадебные обряды на курсе «Семьеведение»

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Фото: agryz-rt.ru
(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). В Агрызском районе РТ прошел обобщающий семинар по курсу «Семьеведение» для детских садов и школ, пишет газета «Агрызские вести».
В рамках мероприятия агрызские школьники показали свадебные обряды русской, удмуртской и татарской семей. Этим выступлением начался первый блок семинара, который так и назывался – «Все начинается с семьи».
На мероприятии присутствовали руководители общеобразовательных организаций, заместители директоров по воспитательной работе, преподаватели курса «Семьеведение» детских садов и школ, педагоги-психологи школ.
В инсценировке удмуртской свадьбы принял участие народный ансамбль «Зарни сизьыл» Сарсак-Омгинского дома культуры. В семинаре также приняли участие старшие представители ансамбля. Известный вокалист Эдуард Мираев исполнил композиции о семье, любви и дружбе.
Второй блок семинара прошел в детском саду № 9. В рамках «Семьеведения» для педагогов состоялись мастер-классы по составлению гербов семьи, а педагоги представили свои программы об образовательной деятельности в старшей группе.
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