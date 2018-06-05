Агрызские школьники показали свадебные обряды на курсе «Семьеведение»

В рамках мероприятия агрызские школьники показали свадебные обряды русской, удмуртской и татарской семей.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). В Агрызском районе РТ прошел обобщающий семинар по курсу «Семьеведение» для детских садов и школ, пишет газета «Агрызские вести».



В рамках мероприятия агрызские школьники показали свадебные обряды русской, удмуртской и татарской семей. Этим выступлением начался первый блок семинара, который так и назывался – «Все начинается с семьи».



На мероприятии присутствовали руководители общеобразовательных организаций, заместители директоров по воспитательной работе, преподаватели курса «Семьеведение» детских садов и школ, педагоги-психологи школ.

В инсценировке удмуртской свадьбы принял участие народный ансамбль «Зарни сизьыл» Сарсак-Омгинского дома культуры. В семинаре также приняли участие старшие представители ансамбля. Известный вокалист Эдуард Мираев исполнил композиции о семье, любви и дружбе.

Второй блок семинара прошел в детском саду № 9. В рамках «Семьеведения» для педагогов состоялись мастер-классы по составлению гербов семьи, а педагоги представили свои программы об образовательной деятельности в старшей группе.