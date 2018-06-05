Маленькая выставка больших ценностей: В Казань привезли «Царские дары» из Санкт-Петербурга

В казанском «Эрмитаже» открылась выставка «Царские дары», которая представила 25 экспонатов из драгоценных металлов и камней.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Сегодня в центре «Эрмитаж — Казань» состоялось открытие выставки «Царские дары». Экспонаты были предоставлены Государственным Эрмитажем Санкт-Петербурга — всего 25 раритетных предметов некогда подаренных или принятых в дар российскими монархами.

Выставка стала внеплановым «царским подарком» от петербургского Эрмитажа, поделилась директор музея-заповедника «Казанский Кремль» Зиля Валеева.

«В такие дни, когда в Казани проходит чемпионат мира, когда будет много гостей, конечно, важно, чтобы те, кто приехал сюда, посетил центр „Эрмитаж-Казань“, первый, как вы знаете, в России, и обязательно увидел „эрмитажное сокровище“», — отметила директор Кремля.

Такие экспонаты очень редко вывозят за пределы музеев, подчеркнула Валеева.

Вместе с драгоценными раритетами в Казань приехали десять сотрудников петербургского «Эрмитажа», в том числе главный хранитель музейной коллекции Государственного Эрмитажа Светалана Адаксина и заместитель заведующей отделом западноевропейского прикладного искусства Государственного Эрмитажа Ольга Костюк.

«Сегодня мы открываем необычную выставку. Еще ни разу такого не было за все годы — обычно у нас заняты все залы и еще с трудом все помещается, хотя площади очень огромные. А сегодня выставка очень небольшая, очень камерная, но очень глубокая по информации, которую можно рассказать. Сюда переместили часть нашей бриллиантовой кладовой — это удивительные и очень красивые вещи, и их недостаточно просто посмотреть, о них еще нужно что-то узнать», — поделилась Светлана Адаксина.

За каждой вещью, представленной на экспозиции, стоит отдельная, очень большая и интересная история, громкие имена, личности, различные события и даже трагедии, подчеркивает хранитель Эрмитажа.

Ценности, представленные в казанской галерее, связаны с Санкт-Петербургом и Петром I. «Выставка „Царские дары“ показывает небольшой аспект — это то, что принимали в дар или то, чем вознаграждали царей. В этих памятниках, которые сделаны из драгоценных металлов и камней, украшенные совершенно замечательными эмалями, передались судьбы и нашей страны, и наших партнеров, личные отношения государей или их фаворитов», — рассказывает Ольга Костюк.

Стоимость привезенных экспонатов держится под секретом в целях безопасности. Ценность драгоценных металлов и бриллиантов увеличивают исторические события, связанные с ними, поэтому каждый предмет застрахован и тщательно охраняется.

«Сейчас у нас самый дорогой экспонат — это каминные часы Фаберже. Они имеют самую высокую страховую оценку. Может быть они не самые знаковые, но вокруг них много шума, плюс имя Фаберже придает им особую ценность», — отмечает сотрудник Государственного Эрмитажа.

Самые ранние из представленных предметов на этой выставки относятся к эпохе Петра 1, например, дарственный портрет Петра в окружении бриллиантов — в свое время он ценился как орден, рассказывает Костюк.

Все 25 предметов практически в идеальном состоянии, лишь один из них проходил реставрацию. Дело в том, что царские подарки не долгое время находились у своих владельцев и не использовались по назначению, а в середине XIX были переданы в галерею драгоценностей.

На выставке «Царские дары» в казанском «Эрмитаже» проработает еще до девятого сентября. Казанцы и гости столицы смогут увидеть золотой ларец подаренный Александром II во время его пребывания в Лондоне, хрустальный кубок Фридриха Вильгельма, преподнесенный Петру I и многие другие раритеты, сверкающие алмазным блеском и передающие богатую историю царской России.