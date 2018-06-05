Уф-уф, салям алейкум: Руслан Белый посмеялся над рождаемостью в Казани

Свое выступление Белый начал с предупреждения о том, что «Сегодня мы стебем Казань».

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Креативный продюсер шоу Stand Up на ТНТ, наставник и член жюри «Открытого микрофона» Руслан Белый посмеялся над высокой рождаемостью в Казани. Видео опубликовано на YouTube-канале агентства.



«Казань – город, в котором рождаемость в два раза превышает смертность. Да, это забавно, вы же все тут такие морально правильные. Но, как оказалось, ребята, вы любите уф-уф салям алейкум», – пошутил Руслан, и в зале раздался хохот.



Свое выступление Белый начал с предупреждения о том, что «Сегодня мы стебем Казань». «По легенде на дне озера Кабан лежат ханские сокровища. Да! Но вы их не находите потому что вам нельзя нырять в свинину», – шутит Белый и в зале раздается истеричный смех.



Далее Руслан рассказывает еще об одном факте, который узнал о столице Татарстана.



«Казань – это единственный город в России, который перерабатывает свои отходы. Да, это факт, и, видимо, скидывает их в Набережные Челны. Так! Теперь на меня обиделись Набережные Челны. Не надо! Не я же скидываю отходы», – ушел от ответственности комик.



Съемки нового проекта «Комик в городе» с ведущим Русланом Белым прошли в начале марта этого года. Он отметил, что шутить про Казань было легко, так как о столице Татарстана известно много фактов. Комик не обошел вниманием и местную архитектуру, сказав, что Центр семьи «Чаша» похож на чайхану, а стоимость здания театра кукол сравнима с бюджетом такого города, как Воронеж.