Путин: Австрия поддерживает «Северный поток — 2»

Энергетика является одним из ключевых аспектов взаимодействия России и Австрии, отметил Президент РФ.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Австрия поддерживает планы России по увеличению поставок газа в Европу через «Северный поток — 2». Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Планы России по увеличению поставок газа в европейские страны через «Северный поток – 2» поддерживают австрийские партнеры, отметил Путин. По его словам, эта тема будет обсуждаться на встрече с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Энергетика является одним из главных аспектов сотрудничества двух стран. Австрия стала главным узлом транспортировки российского газа в Западную Европу. Эта страна играет большую роль в обеспечении энергетической безопасности всего европейского континента, подчеркнул глава российского государства.

Ранее сообщалось, что в преддверии визита в Австрию Владимир Путин дал интервью австрийскому телеканалу.