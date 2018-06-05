Правительство РФ обсудит три варианта повышения пенсионного возраста

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(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня проведет совещание, на котором обсудят три варианта повышения пенсионного возраста, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Два варианта повышения пенсионного возраста предложит Министерство труда и социальной защиты РФ. Первый вариант предлагает поднять возраст выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, для женщин — до 60. Министерство также предложило второй вариант — до 62 и 60 лет соответственно.
Министерство финансов РФ представит еще один альтернативный вариант — поднять пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, а для женщин — до 63.
На совещании также обсудят досрочный выход на пенсию с пропорциональным снижением ее размера, рассказал источник издания.
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