Правительство РФ обсудит три варианта повышения пенсионного возраста

На сегодняшнем совещании у Медведева обсудят вопросы смягчения механизмов пенсионной реформы.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня проведет совещание, на котором обсудят три варианта повышения пенсионного возраста, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Два варианта повышения пенсионного возраста предложит Министерство труда и социальной защиты РФ. Первый вариант предлагает поднять возраст выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, для женщин — до 60. Министерство также предложило второй вариант — до 62 и 60 лет соответственно.

Министерство финансов РФ представит еще один альтернативный вариант — поднять пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, а для женщин — до 63.

На совещании также обсудят досрочный выход на пенсию с пропорциональным снижением ее размера, рассказал источник издания.