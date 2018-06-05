Немецкие политики требуют выслать посла США из Германии

Посол действует как представитель политического движения, тогда как должен проявлять к стране нейтральное отношение.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). «Левые» Германии и бывший глава СДПГ Мартин Шульц требуют выслать из Германии посла США Ричарда Гренелла после его высказываний, сообщает RT со ссылкой на телеканал N-TV.

Гренелл высказывался за укрепление позиции консерваторов в Европе. «То, что делает этот человек, беспрецедентно в международной дипломатии», — считает Шульц.

Посол действует как представитель политического движения, тогда как должен проявлять к стране нейтральное отношение, отметил экс-глава СДПГ.

«Тот, кто, как американский посол Ричард Гренелл, считает, что может по-барски решать, кто управляет в Европе, не может и дальше оставаться в Германии как дипломат», — заявила лидер фракции «Левых» Сара Вагенкнехт.