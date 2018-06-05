Глава города пояснил, что строить школу в микрорайоне нет необходимости, так как соседние загружены на 60-70 процентов.

(Набережные Челны, 5 июня, «Татар-информ») В 14-м комплексе Набережных Челнов построят детсад с ясельным профилем, сообщил мэр города Наиль Магдеев при выезде на стройплощадку школы в микрорайон Замелекесье.

Отметим, что инициативная группа челнинцев выступала против строительства жилья в 14-м комплексе, участок под застройку которого получило ООО «Профит» за содействие в решении проблем обманутых дольщиков. Однако это не понравилось жителям. Они просили вместо жилья возвести на пустыре детские учреждения, которых в микрорайоне практически нет.

Как сообщил мэр города Наиль Магдеев, в 14-м комплексе на одном из участков будет построен детский сад. Глава города пояснил, что строить школу в микрорайоне нет необходимости, так как соседние загружены на 60 – 70 процентов.

«Потребность в детских садах в Челнах есть, особенно в ясельных группах. Сегодня в стране и республике приступают к строительству дошкольных учреждений для детей ясельного возраста. В ближайшее время будет разработана программа, выделены финансовые ресурсы. В городе у нас малышей такого возраста более 11 тысяч. В 2018 году планируется построить три детских сада, в 2019 году — столько же. В следующем году мы обратимся к Президенту РТ с просьбой, чтобы в 14-м комплексе на втором участке появился детский сад», — отметил мэр Наиль Магдеев.