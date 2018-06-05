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С пожара в бывшем общежитии в Набережных Челнах спасли семь человек

Татар-информ

5 июня 2018, 18:45

Происшествия

В Набережных Челнах похитители прижигали тело заложника углем и угрожали вырвать зубы гвоздодером

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Один из преступников ударил ножом в стопу связанного парня и пробил ее насквозь, затем прижигал рану раскаленой монетой и поливал пивом.

(Набережные Челны, 5 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах двоих человек осудили за хищение и пытки должника. Они прижигали тело заложника углем и угрожали вырвать зубы гвоздодером, сообщает городской суд. 

По версии следствия, 18 декабря прошлого года двое молодых людей на автобусной остановке «Пединститут» подкараулили парня, который, по их словам, задолжал им 375 тысяч рублей. Один из злоумышленников ударил потерпевшего четыре раза в лицо кулаком, после чего мужчины погрузили его в иномарку и отвезли в кальянную «Юность».

Туда пришел еще один их сообщник. Вместе они отвели заложника в подсобное помещение, связали его проводом и начали избивать.

Били не только руками и ногами, но и металлической трубой. Один из преступников ударил ножом в стопу связанного парня и пробил ее насквозь. Затем, по словам пострадавшего, преступники прижигали рану раскаленной монетой и поливали пивом.

Захватчики также засовывали должнику в рот гвоздодер, угрожая вырвать ему зубы. В какой-то момент один из злоумышленников принес два кальяна и рассыпал по полу угли. После чего потерпевшему начали прижигать живот и другие части тела раскаленным углем, раскладывать на нем подогретые монеты. Только утром следующего дня бедолаге удалось выбраться из подсобного помещения через окно и добежать до здания университета, где вахтер вызвала полицию.

Как заявил на суде потерпевший, он взял 40 тысяч рублей, а через месяц должен был вернуть 50 тысяч рублей. Но у него не оказалось нужной суммы, и он отдал лишь 20 тысяч рублей, после чего стал скрываться, потому что денег у него не было. В итоге с учетом процентов ему предъявили счет на 375 тысяч рублей. Должник также утверждал, что в машине ему закрывали глаза рукой, чтобы он не видел, куда его везут. Он заявил, что его пытались изнасиловать бутылкой из-под пива ( факты о насильственных действиях сексуального характера были выделены в отдельное производство). Один из нападавших все издевательства снимал на мобильный телефон. Заложник под пытками согласился отдать долг с бешеными процентами, но его все равно не отпустили.

Изучив все материалы дела, суд отправил виновных в колонию-поселение: одного на два года, другого — на год.Еще одному злоумышленнику предстоит предстать перед судом.

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