В Крыму ответили на заявления украинских властей об их причастности к засухе на полуострове

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Засуха в Крыму не является результатом действий украинских властей, которые три года назад перекрыли Северо-Крымский канал. Об этом заявил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара, сообщает RT.
Сложившаяся ситуация связана с тем, что в Крыму наблюдается засушливая погода без осадков, подчеркнул Ганжара. В четырех района республики объявлена чрезвычайная ситуация в связи с засухой. По его словам, серьезных проблем с водоснабжением региона нет.
Депутат отметил, что за четыре года Россия приложила много усилий, чтобы решить проблемы с водоснабжением Крыма. По словам Ганжарова, были введены в эксплуатацию специальные водопроводы.
Без Северо-Крымского канала сельское хозяйство на севере полуострова страдает, но это не оказывает существенного влияния на ситуацию на полуострове, добавил Ганжара.
Ранее депутат Верховной Рады Украины и один из лидеров запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев заявил, что засуха в Крыму вызвана перекрытием украинской стороной Северо-Крымского канала. По его словам, из-за сложившейся ситуации на полуострове «нет сельского хозяйства».
Следующая новость
Первый день фестиваля открылся мастер-классом по сангине.
В конкурсе приняли участие семь семей.
Желающим обратиться надо будет позвонить по телефону: 8 (843) 299-15-80.
22-летнего водителя «Лады», жителя Пестречинского района, доставили в травмоцентр в Казань.
В КРК «Пирамида» состоялся гала-концерт Академии популярной музыки с участием популярных артистов.
Среди спасенных с пожара в высотке четверо взрослых и трое детей.
Знаки, ограничивающие скорость до 70 км/ч, были установлены после того, как эксперты проанализировали аварийность на тридцати участках дорог.
Минсельхозпрод РТ готов помочь новым комплексам с закупкой роботов и доильных залов.
В рамках мероприятия агрызские школьники показали свадебные обряды русской, удмуртской и татарской семей.
05 июняДиректор Казанского филиала Университета юстиции: У нас грандиозные планы — мы намерены принять 500 абитуриентов