Перекрытие Северо-Крымского канала не оказывает критического влияния на ситуацию на полуострове.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Засуха в Крыму не является результатом действий украинских властей, которые три года назад перекрыли Северо-Крымский канал. Об этом заявил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара, сообщает RT.

Сложившаяся ситуация связана с тем, что в Крыму наблюдается засушливая погода без осадков, подчеркнул Ганжара. В четырех района республики объявлена чрезвычайная ситуация в связи с засухой. По его словам, серьезных проблем с водоснабжением региона нет.

Депутат отметил, что за четыре года Россия приложила много усилий, чтобы решить проблемы с водоснабжением Крыма. По словам Ганжарова, были введены в эксплуатацию специальные водопроводы.

Без Северо-Крымского канала сельское хозяйство на севере полуострова страдает, но это не оказывает существенного влияния на ситуацию на полуострове, добавил Ганжара.

Ранее депутат Верховной Рады Украины и один из лидеров запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев заявил, что засуха в Крыму вызвана перекрытием украинской стороной Северо-Крымского канала. По его словам, из-за сложившейся ситуации на полуострове «нет сельского хозяйства».