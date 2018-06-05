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Эльза Кузнецова

5 июня 2018, 19:20

Культура

В Беларуси впервые проходят Дни культуры Татарстана

Фото: mincult.tatarstan.ru


На торжественном открытии Дней культуры Татарстана, которое состоится 5 июня, выступит Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Творческая делегация из Татарстана в составе артистов, сотрудников музеев, библиотекарей, кинематографистов и педагогов проводит Дни культуры Татарстана в Беларуси. Об этом сообщает Минкультуры РТ.

На торжественном открытии Дней культуры Татарстана, которое состоится 5 июня, выступит Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан, а 6 июня пройдет праздничный концерт в Гродно. 

Также накануне состоялся круглый стол с участием народного поэта РТ Рената Хариса, сегодня Елабужский музей-заповедник представил выставку «Многоцветие татарской национальной культуры». Также белорусским коллегам будет показана экспозиция декоративно–прикладного искусства Татарстана.

Для любителей кино состоятся Дни кино Татарстана и презентация Казанского международного фестиваля мусульманского кино. В рамках этого проекта будет представлено несколько лент татарстанского производства. Кинематографисты из Татарстана в свою очередь посетят Национальную киностудию «Беларусьфильм».

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