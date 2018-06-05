В Беларуси впервые проходят Дни культуры Татарстана

Фото: mincult.tatarstan.ru
(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Творческая делегация из Татарстана в составе артистов, сотрудников музеев, библиотекарей, кинематографистов и педагогов проводит Дни культуры Татарстана в Беларуси. Об этом сообщает Минкультуры РТ.
На торжественном открытии Дней культуры Татарстана, которое состоится 5 июня, выступит Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан, а 6 июня пройдет праздничный концерт в Гродно.
Также накануне состоялся круглый стол с участием народного поэта РТ Рената Хариса, сегодня Елабужский музей-заповедник представил выставку «Многоцветие татарской национальной культуры». Также белорусским коллегам будет показана экспозиция декоративно–прикладного искусства Татарстана.
Для любителей кино состоятся Дни кино Татарстана и презентация Казанского международного фестиваля мусульманского кино. В рамках этого проекта будет представлено несколько лент татарстанского производства. Кинематографисты из Татарстана в свою очередь посетят Национальную киностудию «Беларусьфильм».
Следующая новость
Республики смогут оставить национальные государственные языки в обязательной части учебной программы в школах.
В рамках мундиаля в театре покажут 11 спектаклей.
Первый день фестиваля открылся мастер-классом по сангине.
В конкурсе приняли участие семь семей.
Желающим обратиться надо будет позвонить по телефону: 8 (843) 299-15-80.
22-летнего водителя «Лады», жителя Пестречинского района, доставили в травмоцентр в Казань.
В КРК «Пирамида» состоялся гала-концерт Академии популярной музыки с участием популярных артистов.
Среди спасенных с пожара в высотке четверо взрослых и трое детей.
06 июняБолее 2 млрд тонн бытовых отходов в год и 205 млрд долларов на их утилизацию: «Вокруг света» рассказал об одной из главных экологических проблем в мире
05 июняДиректор Казанского филиала Университета юстиции: У нас грандиозные планы — мы намерены принять 500 абитуриентов