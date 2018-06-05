В Набережных Челнах в новой школе Замелекесья строители возвели стены

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Фото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов
(Набережные Челны, 5 июня, «Татар-информ»). В Набережных Челнах строители возвели стены в новой школе Замелекесья, сообщает пресс-служба мэрии Автограда.
Школу в микрорайоне Замелекесье начали строить в сентябре прошлого года, на что из республиканского бюджета выделяется 1 млрд рублей. Подрядчиком выступила компания «Евростиль». Проектом предусмотрено, что площадь образовательного учреждения составит свыше 25 тыс. кв. метров. Уже в этом году школа примет 1 тыс. 224 учащихся.
Сегодня мэр города Наиль Магдеев осмотрел строящуюся школу в Замелекесье. Как выяснилось, на месте будущей школы уже стоят фундамент, кирпичная кладка стен, построены большая и малая чаша бассейнов, ведутся работы по устройству кровли, окон, по отделке потолка, стен, полов, установке дверей.
Готовность водоснабжения и водоотведения, системы отопления, слаботочных, электрических и других сетей составляет 70 процентов.
После завершения работ это будет трехэтажное здание, разделенное на четыре блока – начальные классы, два бассейна и столько же спортзалов, общественный и административный блоки. Территория вокруг школы будет также благоустроена: появятся зона для линеек, спортивные площадки, теплицы.
«Стройка идет с опережением графика. Радует, что строительная компания работает четко, активно, добросовестно. Мы удовлетворены тем, что увидели сегодня на объекте», - отметил Наиль Магдеев.
Планируется завершить строительство к началу августа, а 1 сентября дети Замелекесья сядут за парты новой школы.
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