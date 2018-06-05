В Набережных Челнах в новой школе Замелекесья строители возвели стены

Территория вокруг школы будет также благоустроена: появятся зона для линеек, спортивные площадки, теплицы.

(Набережные Челны, 5 июня, «Татар-информ»). В Набережных Челнах строители возвели стены в новой школе Замелекесья, сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

Школу в микрорайоне Замелекесье начали строить в сентябре прошлого года, на что из республиканского бюджета выделяется 1 млрд рублей. Подрядчиком выступила компания «Евростиль». Проектом предусмотрено, что площадь образовательного учреждения составит свыше 25 тыс. кв. метров. Уже в этом году школа примет 1 тыс. 224 учащихся.

Сегодня мэр города Наиль Магдеев осмотрел строящуюся школу в Замелекесье. Как выяснилось, на месте будущей школы уже стоят фундамент, кирпичная кладка стен, построены большая и малая чаша бассейнов, ведутся работы по устройству кровли, окон, по отделке потолка, стен, полов, установке дверей.

Готовность водоснабжения и водоотведения, системы отопления, слаботочных, электрических и других сетей составляет 70 процентов.

После завершения работ это будет трехэтажное здание, разделенное на четыре блока – начальные классы, два бассейна и столько же спортзалов, общественный и административный блоки. Территория вокруг школы будет также благоустроена: появятся зона для линеек, спортивные площадки, теплицы.

«Стройка идет с опережением графика. Радует, что строительная компания работает четко, активно, добросовестно. Мы удовлетворены тем, что увидели сегодня на объекте», - отметил Наиль Магдеев.

Планируется завершить строительство к началу августа, а 1 сентября дети Замелекесья сядут за парты новой школы.