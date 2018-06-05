Школьники Нурлата отработали навыки армейской жизни в лагере «Заречный»

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(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). В детском оздоровительном лагере «Заречный» Нурлатского района РТ проходят учебно-полевые сборы, первые навыки армейской жизни получают 63 будущих новобранца. Об этом пишет газета «Дружба».
В течение шести дней ребята будут жить в палатках. Они пройдут строевую и огневую подготовку, закрепят знания по оказанию первой помощи и использованию средств индивидуальной защиты. Распорядок дня на сборах соответствует будням Вооруженных сил страны.
Инспектор Центрального военного округа РТ – генерал-майор в отставке Анатолий Молоствов призвал школьников быть ответственными и серьезными в учениях, а также обратил внимание на соблюдение мер безопасности.
После построения будущие солдаты распределились по отдельным учебным площадкам. Будущие защитники Отечества отрабатывали строевой шаг, учились разбирать и собирать автомат, а также на время одевали противогаз.
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