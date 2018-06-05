В Казани пройдет ифтар для многодетных семей

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Благотворительный фонд «Закят» Духовного управления мусульман РТ проведет ифтар для многодетных семей и семей, воспитывающих детей с особенностями развития. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского муфтията.
Мероприятие пройдет завтра в одном из казанских кафе.
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