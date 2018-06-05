Новое правительство Италии намерено пересмотреть антироссийские санкции

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). В итальянском парламенте новый премьер-министр Джузеппе Конте объявил, что будет выступать за пересмотр системы европейских санкций против России, пишут «Известия».
Государственный деятель подчеркнул, что Италия будет открыта по отношению к России, которая в последнее время укрепила свою международную позицию в урегулировании геополитических кризисов.
31 мая Луиджи Ди Майо (глава фракции «Движение пяти звезд») и Маттео Сальвини (лидер партии «Лига Севера») договорили о составе нового итальянского правительства и подтвердили в качестве премьер-министра кандидатуру Джузеппе Конте.
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