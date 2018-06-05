Новое правительство Италии намерено пересмотреть антироссийские санкции

Премьер-министр Италии заявил, что страна будет полностью открыта России.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). В итальянском парламенте новый премьер-министр Джузеппе Конте объявил, что будет выступать за пересмотр системы европейских санкций против России, пишут «Известия».

Государственный деятель подчеркнул, что Италия будет открыта по отношению к России, которая в последнее время укрепила свою международную позицию в урегулировании геополитических кризисов.

31 мая Луиджи Ди Майо (глава фракции «Движение пяти звезд») и Маттео Сальвини (лидер партии «Лига Севера») договорили о составе нового итальянского правительства и подтвердили в качестве премьер-министра кандидатуру Джузеппе Конте.