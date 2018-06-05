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С пожара в бывшем общежитии в Набережных Челнах спасли семь человек

Татар-информ

5 июня 2018, 17:55

Происшествия

В Набережных Челнах очевидцы сняли на видео пожар в бывшем общежитии

Фото: соцсети


По сообщениям очевидцев, в жилом помещении загорелся телефон, в результате чего пострадали еще две соседние квартиры.

(Набережные Челны, 5 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах очевидцы сняли фото и видео пожара в бывшем общежитии, расположенном в 23-м комплексе Нового города. 

ЧП произошло сегодня в одной из квартир жилого дома №10, в котором  ранее размещалось камазовское общежитие. Очагом возгорания стала угловая квартира на шестом этаже. Сообщается также, что  продуктами горения надышались семь человек, четверых доставили в БСМП, всех, кроме одного, после осмотра отпустили.

По сообщениям очевидцев, в жилом помещении загорелся телефон. В результате чего пострадали еще две соседние квартиры. Тушить возгорание приехали два пожарных расчета. В данный момент пожар ликвидирован.

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